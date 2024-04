​Vice Primeiro-ministro participa nas reuniões de Primavera do FMI e do Grupo Banco Mundial

O Vice Primeiro-ministro, também Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia estará presente nas Reuniões de Primavera dos Conselhos de Governadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Grupo Banco Mundial (GBM). O evento acontece entre os dias 17 e 19 deste, aliado a uma série de actividades e eventos programados para toda a semana (de 15 a 20 de Abril), em Washington (EUA).

Segundo uma nota enviada, durante a sua participação nessas reuniões internacionais de grande relevância, o governante cumprirá uma agenda cheia de compromissos, onde vai abordar várias questões importantes para o país e para as nações em desenvolvimento.

A mesma fonte explicou que entre os principais temas que serão tratados nas reuniões estão o financiamento nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), destacando o caso de Cabo Verde. “A intenção é explorar os meios de promover o acesso aos financiamentos adequados, visando impulsionar o desenvolvimento sustentável nessas nações”.

Outro ponto de destaque, conforme a mesma fonte, será a discussão dos desafios enfrentados pelos pequenos estados insulares, incluindo questões relacionadas às mudanças climáticas, desenvolvimento económico, resiliência e sustentabilidade. "Serão partilhadas experiências e procuradas soluções inovadoras para enfrentar esses desafios comuns".

A agenda do Vice Primeiro-ministro também contempla igualmente questões de financiamento e conversão da dívida pública. “Além das reuniões do FMI e do Banco Mundial, o governante cabo-verdiano terá encontros com parceiros bilaterais para fortalecer as relações e explorar oportunidades de cooperação em diversas áreas”.

Conforme o mesmo documento, a participação de Cabo Verde nessas reuniões internacionais reflecte o compromisso do país em buscar soluções para os desafios financeiros e de desenvolvimento, visando impulsionar o desenvolvimento económico e social.

Nesta missão, a delegação cabo-verdiana que será chefiada pelo Vice Primeiro-ministro, inclui a presença do Governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos, o diretor Nacional do Planeamento, Gilson Pina, a diretora Geral do Tesouro, Soeli Santos, e o Coordenador da Unidade de Gestão dos Projetos Especiais, Engo Nuno Santos.