Governo anuncia investimento de cerca 12 mil contos para reabilitar instalações e serviços do ICCA

A secretária de Estado de Inclusão Social disse hoje que já foi aprovado um orçamento de cerca de 12 mil contos, proveniente do Fundo Mais, para reabilitar instalações do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA).

Lídia Lima falava à imprensa após visitar as instalações do ICCA, acompanhados dos deputados da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição) eleitos pelo círculo de São Vicente.

Segundo a governante, quatro mil contos desse montante serão canalizados para reabilitar dois espaços do ICCA que estão encerrados e cujo estado demonstra que ficaram sem receber quaisquer obras por pelo menos 16 anos.

“Agora estamos à espera do desbloqueio. Temos a volta de quatro mil pontos só para os dois espaços. E temos também aqui os espaços do Centro Juvenil, como eu já disse, que já estão em funcionamento há muitos anos, o Centro de Emergência Infantil, temos o refeitório também que precisa de alguma obra de reestruturação, temos o espaço da delegação que precisa de alguma intervenção de manutenção, portanto, será um orçamento à volta de 10 mil, 12 mil contos”, avançou.

Conforme Lídia Lima, neste momento estão à espera da selecção da empresa e, no âmbito do Fundo Mais, vão desbloquear as verbas para iniciar as obras de reabilitação.

“É reabilitar com projectos previstos para intervirmos em áreas que, por exemplo, nos afectam e que afetam as crianças, que são áreas, por exemplo, de crianças com dependência do álcool e de outras drogas”, afirmou, realçando que há crianças e adolescentes que já estão dependentes do álcool e de outras drogas,

Estes, continuou, precisam ser acolhidos em espaços adequados, mas separados das outras crianças que sofreram abusos, maus-tratos, violência sexual e outras situações que os levaram a sair do seu domicílio.

Outra resposta que pretendem dar, acrescentou, é a criação de um novo centro de dia que poderá albergar crianças das zonas da Ribeira Bote, Bela Vista e Fonte Francês.

“Poderíamos fazer algo interessante trazendo mais crianças para estarem aqui no Centro Juvenil, respondendo a situações que implicam intervenções diferentes neste momento e mais adequadas, mas também trazendo um melhor ambiente de conforto às crianças que aqui frequentam e aos funcionários que aqui trabalham”, justificou.

Por outro lado, Lídia Lima disse que convidou os deputados para esta visita para poderem constatar que os projectos que o Governo anunciou para o ICCA em São Vicente são verdadeiros, contrariamente ao que foi dito pela oposição.

“Vamos ao parlamento nunca para dizer algo que não seja a realidade para confundir as pessoas. Não é a nossa forma de trabalhar, não pretendemos fazer isso jamais enquanto estivermos no Governo e pretendemos também trazer mais diálogo com os deputados e com a sociedade civil”, garantiu, acrescentando que como governante tem a responsabilidade de passar informações “claras e verdadeiras” para a população no geral e para os deputados.

“E quando informações tão delicadas e importantes são passadas, mas desmentidas, por alguns deputados, nós sentimos na obrigação de chamar os deputados para, com a verdade e a transparência, conhecerem a realidade”, assegurou.

Entretanto, quando questionada sobre a ausência dos deputados eleitos pelo Movimento para a Democracia (MpD, poder) e pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), Lídia Lima esclareceu que se tratava de um encontro de trabalho com todos os eleitos por São Vicente.

“Nós desconhecemos o que é que aconteceu porque enviamos convite para todos os grupos parlamentares, portanto o gabinete do nosso ministério enviou todos os convites e desconhecemos o que é que aconteceu. O facto é que temos duas deputadas da UCID que estão a representar o seu grupo”, argumentou, reforçando que a presença desses eleitos já é suficiente porque podem tomar conhecimento, no terreno, da verdade que o Governo mostrou no Parlamento.