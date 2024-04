Visionware é a nova inquilina do Tech Park

A Visionware é a mais recente inquilina do Tech Park, na cidade da Praia. Bruno Castro, CEO e fundador da empresa, considera ser um marco fantástico a inauguração do seu escritório no parque tecnológico.

O responsável falava à imprensa à margem da inauguração das instalações.

“Para nós, é um marco fantástico, porque desde sempre a Visionware apostou muito em Cabo Verde, estamos aqui desde 2007. Depois de tantos anos presentes em Cabo Verde, estar no Tech Park, e com uma operação montada em que trabalhamos a partir de Cabo Verde para o mundo, é para nós um marco fantástico e, portanto, esta parceria com o Tech Park é um apoio fundamental e uma fase importante para investirmos, não só no recrutamento de pessoas de Cabo Verde, e em Cabo Verde, mas também para termos uma operação firme montada aqui”, considera Bruno Castro.

O CEO da Visionware afirma estar em fase de recrutamento, devendo chegar às quatro dezenas de trabalhadores em Cabo Verde. Após a conclusão das obras do polo do Mindelo do Tech Park, a empresa deverá iniciar operações em São Vicente.

Já o presidente do conselho de administração do Tech Park, Carlos Monteiro, considera de grande importância a instalação da Visionware no parque tecnológico do Estado, uma vez é

uma forma de impulsionar a economia, aliada à ideia que levou ao investimento no espaço.

“Primeiramente, porque estamos a potenciar o sector da economia digital, que é uma aposta forte do Governo, e uma das verticais que queremos trazer para a economia digital é a cibersegurança, e a visionware é uma empresa especialista (...). Por outro lado, também a ideia do Tech Park é exactamente isto, ter as empresas nacionais mais também ter investimentos estrangeiro”, declara.

O Tech Park de Cabo Verde tem neste momento 18 empresas instaladas e conta com mais de 20 contratos assinados. Monteiro avança que a segunda fase do projecto Tech Park já se encontra em andamento e a sua inauguração está prevista para o início do próximo ano.

“Estamos neste momento a arrancar a fase dois, que é praticamente a fase do acabamento, falo na questão urbanística do espaço verde, dos mobiliários para a Tech Park outras pequenas acções de acabamento para a segunda fase(...). Estamos em crer que no horizonte deste ano, 2024, estaremos a concluir tudo para que logo no início de 2025 tenhamos a grande inauguração”.

A segunda fase de construção da Tech Park está orçada em 14 milhões de euros. A primeira fase do projecto teve um orçamento de 36 milhões de euros o que faz com que, no total, o projecto esteja orçado em cerca de 50 milhões de euros.