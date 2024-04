Mais de 20 baleias-pilotos morrem ao dar à costa na Boa Vista

Mais de duas dezenas de baleias-piloto morreram este domingo, 21, após terem dado à costa na Baía de Sal-Rei, perto do hotel Riu Palace.

Segundo a associação local, Bios.CV, cerca de 50 a 60 baleias-piloto-de-barbatanas curtas encalharam em massa.

“Esta manhã, 21 de Abril, ocorreu um encalhe em massa de baleia-piloto (cerca de 50-60 animais) na Baía de Sal-Rei, perto do Riu Palace. Às 10h, a situação parecia sob controlo, com as baleias formando um grupo compacto na água, mas à medida que a maré descia, os animais começaram a se dividir em grupos pequenos e a maioria deles foi levada para a costa”, informou a associação.

Segundo a mesma fonte, o encalhe em massa ocorreu pela manhã, e inicialmente, os esforços de resgate, que incluiu pescadores, pessoal dos desportos náuticos, clientes dos hotéis próximos, ONGs locais e público, foram promissores.

No entanto, tamanho destes animais (fêmeas até 5 m e machos até 7 m de comprimento, pesando entre 1.000 e 3.000 kg), a maré baixa e a costa rochosa tornaram as tentativas de resgate, praticamente, infrutíferas.

“Às 14h30, mais de 20 carcaças foram encontradas na costa do local original do arrojamento. Alguns pequenos grupos deslocaram-se mais para sul, mas devido às dificuldades da espécie em se orientar em águas rasas e aos fortes laços sociais entre os indivíduos, não estamos muito optimistas quanto ao seu destino”, consta.

Na sua página do Facebook, o ministro do Mar, Abraão Vicente, escreveu que esse fenómeno, embora trágico, não é exclusivo de Cabo Verde, ocorrendo em várias partes do mundo.

O governante ressaltou que, apesar das múltiplas causas desse tipo de evento, a acção humana sobre o planeta e sobre os oceanos desempenha um papel significativo.

"É um desastre lamentável que demonstra mais uma vez a importância de preservarmos o nosso mar e de garantirmos, internacionalmente, condições para mais investigação ser realizada e financiada, para que reservas naturais sejam estabelecidas, protegidas e ampliadas", afirmou o ministro na sua declaração.

Vicente defendeu que “esses seres magníficos” têm o mesmo direito que os humanos de usufruir de um ambiente natural limpo e livre da poluição humana, e que desempenham um papel crucial no equilíbrio do ecossistema planetário.

“Toda a força e empenhado às nossas autoridades e institui envolvidas nos trabalhos de salvamento e remoção! Esta deve ser uma causa de toda a sociedade abraçada unanimemente por toda a cabo-verdiana e pela comunidade internacional”, pontuou.

As baleias-piloto-de-barbatanas curtas (Globicephala macrorhynchus) e os golfinhos-cabeça-de-melão (Peponocephala electra) são as duas espécies de cetáceos com mais registos de arrojamentos nas ilhas de Cabo Verde.