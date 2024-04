PM inaugura estrada de acesso à Matão para maior integração da comunidade e dos residentes

​A localidade de Matão, situada a Norte do Município da Praia, já conta com uma estrada de acesso calcetada para uma maior integração da comunidade.

Após a inauguração, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva considerou que esta estrada vai proporcionar a circulação de carros e de pessoas “os táxis agora já podem chegar à Matão” com maior segurança e comodidade.

"Vai igualmente integrar Matão à cidade da Praia uma vez que estava muito afastada por causa da má condição da estrada de acesso", notou Ulisses Correia e Silva, que esteve acompanhado pelos ministros Eunice Silva, das Infra-estruturas, e Abraão Vicente, da Cultura e do Mar.

Da parte da Câmara Municipal da Praia estiveram presentes a vereadora das Infra-estruturas, Khyra Varela, que cortou a fita inaugurativa juntamente com o primeiro-ministro, e Jorge Garcia, vereador da cultura da edilidade praiense.

Por sua vez, em declarações à imprensa, a vice-presidente da Associação de Matão, Adélcia Varela, disse que a infra-estrutura rodoviária inaugurada vai ter um “grande impacto” na comunidade.

"Antes tínhamos uma estrada em péssimas condições, principalmente na época das chuvas porque ficávamos totalmente isolados", contou a moradora de Matão, considerando que agora estão mais próximos da Capital.

Por outro lado, Adélcia Varela denunciou outras problemas que persistem na localidade, nomeadamente, a falta de uma placa desportiva "que está inacabada" e outras infra-estruturas como um Centro Comunitário.

A estrada conta uma extensão de 600 metros, uma faixa de rodagem de 5,5 metros e está equipada com sistema de drenagem, sinalização e segurança.

A obra, com um custo de 21 mil contos, insere-se no âmbito do programa de investimentos públicos do Governo "com o objectivo de impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas".

A infra-estrutura, segundo uma nota do Governo, foi concebida para promover o desenvolvimento da comunidade, impulsionar a economia local, nomeadamente, a agricultura, a pecuária e o turismo, além de melhorar substancialmente as condições de tráfico e de acessibilidade.