Parlamento triste com a morte do deputado nacional Edson Alves

​O deputado nacional Edson Alves, eleito pelo PAICV, no círculo eleitoral da ilha do Maio faleceu esta sexta-feira, 03, em Portugal, por morte súbita. Num texto publicado na rede social Facebook, o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, lamenta a morte do deputado e informa que já autorizou o processo para a transladação do corpo de Portugal para Cabo Verde.

“É com profunda tristeza que a Assembleia Nacional de Cabo Verde, enquanto instituição de base parlamentar, tomou o conhecimento da morte de deputado nacional, Edson Alves, eleito pelo círculo eleitoral de Maio”, indica. A mesma fonte lembrou que Edson Alves iniciou o seu percurso parlamentar, na Assembleia Nacional, a 19 de Maio de 2021, estando a duas semanas de completar três anos de mandato e de caminhada parlamentar. Conforme a mesma fonte, o desaparecimento físico do deputado nacional, deixa um “lastro" de saudades em todos os que partilharam os vários momentos com ele nos últimos três anos da sua vida parlamentar na Assembleia Nacional. “A Assembleia Nacional de Cabo Verde expressa os seus votos de pesar pela perda e endereça as mais sentidas condolências a toda a família enlutada”, expressa. Ainda na rede social, o PAICV, MpD e várias outras personalidades cabo-verdianas lamentam a morte do deputado nacional. Formado em História pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, possuía uma Pós-graduação em História, Cultura e Poderes. Ainda antes de ter regresso a Cabo Verde, teve uma experiência profissional na Câmara Municipal de Barcelos, em Portugal. Durante a sua Licenciatura em Portugal, gozava de uma considerável popularidade no seio da comunidade estudantil cabo-verdiana que se encontrava radicada na cidade portuguesa de Braga. Os seus dotes musicais permitiram-lhe participar em vários saraus culturais, tocatinas e momentos culturais, em que a cultura musical cabo-verdiana era reivindicada. Por entre as idas e vindas e os entretantos da vida, Edson Alves, em tempo de estudante, chegou a tocar as sonoridades das ilhas em algumas actividades temáticas, organizadas por associações culturais, na Galiza, Espanha.

