​PJ detém suspeitos de tráfico de drogas em operação na Praia

A Polícia Judiciária (PJ), por meio de uma operação enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno, deteve em flagrante delito dois indivíduos do sexo masculino, suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas, na zona de Ponta d’Água.

Segundo um comunicado da PJ, a operação foi realizada na tarde de segunda-feira, 6 de Maio, e ocorreu através da sua Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO).

O comunicado informa que a operação foi realizada no decurso do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, realizado na localidade de Ponta d’Água, cidade da Praia, resultando na detenção de dois cidadãos de nacionalidade cabo-verdiana, de 18 e 32 anos, tendo ambos os arguidos antecedentes criminais, e um já com condenação em pena de reclusão.

No cumprimento do Mandado Judicial, a Polícia Judiciária apreendeu uma certa quantidade de haxixe, uma balança de precisão, uma quantia monetária, entre outros elementos com relevância probatória que se encontravam junto dos suspeitos.

A PJ adiantou ainda que, cumpridas as formalidades legais, os detidos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal aplicado, cumulativamente, as medidas de coacção, apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país enquanto decorrem os trâmites legais do processo.