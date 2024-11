PJ apreende 8 viaturas furtadas em França e enviadas para Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu, na quinta-feira, oito viaturas de alta cilindrada no parque de estacionamento da Enapor, na cidade da Praia. Os veículos foram identificados como tendo sido furtados em França e fazem parte de um esquema de envio de cargas para Cabo Verde, anunciou a força policial.

Em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, a Polícia Judiciária explica que a apreensão ocorreu no âmbito de uma operação ligada a uma investigação destinada a desmantelar redes internacionais de furtos de veículos.

"As apreensões foram realizadas no cumprimento de uma ordem emitida pelo Ministério Público, por intermédio do Departamento Central de Ação Penal. As viaturas apreendidas foram identificadas como tendo sido furtadas em França e fazem parte de um esquema de envio de cargas para Cabo Verde", lê-se no comunicado.

Na mesma nota, a Polícia Judiciária refere que, através da sua Secção de Investigação de Crimes Contra Propriedade (SICP), continua a desenvolver diligências para apurar todos os pormenores do caso e identificar os responsáveis por este esquema criminoso.

"É importante frisar que este tipo de crime tem sido monitorizado pelas autoridades, tendo a PJ em conta o crescente fluxo de viaturas furtadas provenientes de países da União Europeia, dos EUA, entre outros, bem como a sua exportação para diversos países, incluindo Cabo Verde", conclui.