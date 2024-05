Professores publicam notas do 2.º semestre dos alunos do 12.º Ano no SIGE

Após meses de mobilização e reivindicações, o Núcleo de Professores de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira, 13, a publicação das notas do 2.º semestre dos alunos do 12.º ano no Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) visando garantir a continuidade dos estudos dos alunos e facilitar o processo de candidatura ao ensino superior, conforme afirmado em comunicado oficial do grupo docente.

"Após anos de direitos sonegados e de uma passividade constrangedora da classe docente, nos últimos meses os professores de Cabo Verde têm assumido uma postura mais activa e mais reivindicativa,"lê-se. Esta mudança de atitude, conforme o Núcleo de Professores de Cabo Verde, visa pressionar o Ministério da Educação e o Governo a reconhecer e valorizar os direitos dos docentes, incluindo a resolução de pendências antigas e a equiparação salarial como parte do quadro especial da Administração Pública. Conforme o grupo, apesar das “ameaças e intimidações” recebidas do Ministério da Educação, os professores nunca tiveram a intenção de prejudicar os alunos. "A relação de afecto e respeito que existe entre professor e aluno não permite uma atitude tão drástica," afirmou o comunicado. Com a proximidade das Provas Gerais Internas (PGI) do 12.º ano, que começaram na segunda-feira, 13, os professores decidiram não recorrer à greve nas vigilâncias dessas provas para não prejudicar os alunos. No entanto, reiteraram que os colegas que optarem por manifestar-se através da greve têm o direito de fazê-lo. "Optamos por fazer o lançamento das notas do II trimestre no SIGE, desde que nas escolas sejam proporcionadas as condições materiais necessárias. As notas serão lançadas pelos nossos alunos, não por resultado das ameaças e intimidações promovidas pelo Ministério da Educação", afirma. O Núcleo de Professores de Cabo Verde conclui o comunicado afirmando que, embora tenham decidido fazer uma pausa nas suas ações de luta, a batalha está longe de terminar. " Continuando a nossa entidade patronal com a mesma postura e sem dar resposta real à resolução das pendências e reivindicações da classe docente, outras formas de luta surgirão em breve", consta. Os professores reforçam que a qualidade na educação depende do respeito, melhores condições de trabalho e melhoria salarial.

