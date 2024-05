INSP prevê criação de um fundo para Promoção da Saúde

O Plano Nacional de Promoção da Saúde 2023-2027, socializado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), assenta em dez linhas estratégicas para a promoção da saúde e prevê a criação de um fundo.

Segundo avançou o administrador executivo do INSP, Hélio Rocha, o plano, que vigora durante os anos de 2023 a 2027, enquadra-se nas actividades do instituto e comporta, de entre outros objectivos, o reforço da liderança e governança para a valorização e actuação na promoção da saúde, garantir a melhoria e bem-estar das comunidades e reforçar a literacia e consciencialização sobre os crescentes desafios no sector.

“Na prática, há um conjunto de actividades por ano delineadas para cada pilar. São desenvolvidas dezenas de actividades por exemplo a necessidade de desenvolver um plano em literacia e saúde para as comunidades e temos previsto a criação de um fundo que irá ajudar na promoção da saúde em Cabo Verde” explicou Hélio Rocha, acrescentando que a elaboração deste plano tem por base um estudo.

Ainda de acordo com o administrador executivo, a execução do Plano Nacional de Promoção da Saúde de 2018-2021 foi de mais de 70 por cento (%) mesmo em contexto de pandemia, do qual resultou um estudo favorecendo assim a elaboração deste novo plano assente nos pilares da liderança, governança, abordagem multissectorial, literacia em saúde e cidades saudáveis.

“Foi feita uma avaliação do plano anterior, uma análise SWOT, que foi demonstrado as fraquezas e oportunidades que temos e que deveremos ter para melhor saúde em Cabo Verde, e, a partir disso, foi elaborado um conjunto de actividades como proposta da criação deste fundo”, precisou.

Hélio Rocha afirmou que a nível do país convém ter planos sectoriais que ajudem a orientar as actividades ao longo do ano, destacando ser fundamental a criação de um fundo para a realização das actividades da organização.

“A promoção da saúde se faz com recurso também, é algo que está previsto nas actividades dentro deste plano que será discutido e criado, assim para conseguir de facto uma maior promoção da saúde em Cabo Verde”, considerou a mesma fonte, que afirmou que as medidas adoptadas pelo INSP visam promover uma vida saudável às pessoas.