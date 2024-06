A empresa Águas de Santiago informou hoje que devido a uma avaria nas unidades de dessalinização de água, a disponibilidade de água para o município da Praia, está temporariamente reduzida desde a tarde desta segunda-feira, 4.

De acordo com informações divulgadas pela AdS no Facebook, a empresa produtora de água está a trabalhar intensamente para solucionar a avaria e restabelecer a normalidade no abastecimento o mais rápido possível.

A mesma fonte garante está em estreita comunicação com a empresa responsável pela produção de água para garantir que a situação seja resolvida com celeridade.