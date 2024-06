Governo mantém meta de 100% de energia renovável em 2040

O ministro das Finanças reitera a convicção de que o país está em condições de alcançar a meta dos 100% na cobertura em energias renováveis, em 2040. Olavo Correia afirma que a criação de condições para que todos tenham acesso à água potável é outra meta que se pretende alcançar

O ministro das Finanças reitera a convicção de que o país está em condições de alcançar a meta dos 100% na cobertura em energias renováveis, em 2040. Olavo Correia afirma que a criação de condições para que todos tenham acesso à água potável é outra meta que se pretende alcançar.

O governante falava, hoje, à margem da abertura da quinta edição da Feira das Energias Renováveis e Eficiência Energética, que decorre na FIC, na cidade da Praia.

“Atingir em 2026 o acesso a 100% das energias da parte dos cidadãos e das famílias cabo- verdianas. Mas também garantir as condições para que todos possam ter, pelo menos, o acesso à água potável. A nossa meta é 90 litros por dia e por pessoa. Também nós queremos garantir cada vez maior penetração nas energias renováveis. Queremos em 2026 atingir o 30% de penetração. Em 2030, 50%. Em 2040, atingir valores perto de 100%. Cabo Verde quer ser um exemplo. E podemos ser um exemplo. Para conseguirmos isso precisamos de bons parceiros públicos e privados”, afirmou o governante.

O ministro da Indústria, Comércio e Energias considera que a feira constitui uma plataforma de comunicação entre os atores do processo de transição energética em Cabo Verde. Segundo Alexandre Monteiro, para o país atingir o patamar que almeja é preciso ter energia segura, sustentável e a preço acessível.

“Esta Feira Internacional de Energias Renováveis e de Eficiência Energética proporciona a todos os participantes uma excelente oportunidade para mostrar, informar, dialogar, conhecer, explorar e moldar o presente e abrir novos mercados no sector da energia em Cabo Verde. Constitui uma boa plataforma de comunicação e de negócio entre os principais actores do processo de transição energética em Cabo Verde, empresas públicas e privadas, consumidores e instituições nacionais, regionais e internacionais. Entendemos que aproveitar as oportunidades que a transição energética proporciona hoje é participar na construção do futuro que o país ambiciona e precisa para ter energia segura, sustentável e a preço acessível”, frisou.

Alexandre Monteiro afirma que 2024 é o ano da transição energética com o início da implementação da reestruturação do sector elétrico”. A quinta edição da “Feira das Energias Renováveis e Eficiência Energética” reúne 40 expositores e decorre desta quinta-feira, 6, até 8 de junho.