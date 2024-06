Parceria entre Governo e fundação norte-americana apoia PME com 10 milhões de dólares

​O Governo e a Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos (USADF), assinaram na manhã desta quinta-feira, um memorando de entendimento que estabelece uma parceria estratégica e que vai disponibilizar, em cinco anos, 10 milhões de dólares para promover o desenvolvimento das PME no país

O Governo e a Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos (USADF), assinaram na manhã desta quinta-feira, um memorando de entendimento que estabelece uma parceria estratégica e que vai disponibilizar, em cinco anos, 10 milhões de dólares para promover o desenvolvimento das pequenas e médias empresas (PME) no país.

Segundo o Vice-primeiro ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, o financiamento vai permitir apoiar Pequenas e Médias Empresas, em especial as ligadas a agricultura, energias renováveis, economia azul, emprego jovem, capacitação das mulheres e empreendedorismo.

“Esta parceria com o USADF é muito importante, pois vai permitir que o USADF possa colocar, por ano, cerca de um milhão de dólares americanos. Em cinco anos são cinco milhões. Ao mesmo tempo, Cabo Verde também vai colocar o mesmo montante: um milhão por ano, fazendo dois milhões. Serão dez milhões de dólares americanos para apoiar os jovens empreendedores, para apoiar as mulheres empreendedoras. Aliás, eu disse hoje na minha intervenção que nós temos duas asas para fazermos turbinar essa nossa economia: a primeira é a nossa juventude e a segunda são as mulheres. Tudo aquilo que podemos fazer para que os jovens e as mulheres possam ter uma oportunidades na transição energética, na economia azul, na economia digital, nas indústrias criativas, na agricultura inteligente e sustentável, estaremos a dar um grande contributo para o nosso país, para a África e para o mundo”.afirmou.

Para o governante, só se pode promover a dignidade humana criando condições para que haja emprego.

“E não há forma de nós promovermos a dignidade da pessoa humana sem que elas tenham acesso ao emprego ou ao rendimento sobretudo, jovens e mulheres africanas. Nós temos um continente que é de futuro, não obstante algumas imagens negativas que perpassam na imprensa mundial (...), o continente africano detém as maiores fontes de energias renováveis do mundo, mas, mais importante ainda, é que quando falamos do mundo do futuro, em 2050, a África terá cerca de 25% da população mundial e a população mais jovem do mundo é a população africana, esta é a maior força do continente africano, a população jovem. E o mundo precisa da juventude para o mercado de trabalho”, frisou.

O Presidente e CEO da Fundação de Desenvolvimento Africano dos Estados Unidos, Travis Adkins, na ocasião afirmou que este memorando vai contribuir para o bem-estar e melhorar o interesse das pessoas de Cabo Verde especialmente para oportunidades de desenvolvimento social e económico.