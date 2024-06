​Primeiro-Ministro inaugura projectos de desenvolvimento em São Nicolau

O Primeiro-Ministro (PM), Ulisses Correia e Silva, irá presidir à inauguração de projectos destinados a promover o desenvolvimento local e regional na ilha de São Nicolau, nos dias 28 e 29 de Junho. Serão inaugurados o Cais de Pesca do Tarrafal e as obras de requalificação da Alfândega Velha e da Praça em Preguiça.

Segundo um comunicado do PM, na tarde de hoje está reservado a inauguração do Cais de Pesca do Tarrafal, um investimento governamental de 133 mil contos que expandiu a capacidade de atracagem, beneficiando significativamente a comunidade piscatória local. A nova infraestrutura dispõe agora de um molhe de 40 metros e um terrapleno ampliado, além de novos cacifos e acessórios que facilitam a logística marítima.

Na sequência, no dia 29 de Junho, será inaugurado o Campo Solar da Preguiça, que visa aumentar a disponibilidade de água potável para o município da Ribeira Brava, juntamente com as obras de requalificação urbana. Essas obras incluem a regeneração do espaço público, a restauração da Alfândega Velha e a revitalização da Praça da Preguiça.

“Estas obras de requalificação urbana resultam de um investimento governamental de 87 mil contos, que incluíram, entre outras actividades, a pavimentação em calçada de pedra basáltica, substituição da iluminação pública, construção de muros de suporte e escadarias em pedra, instalação de mobiliário urbano e plantação de árvores. A Praça foi enriquecida com obras que incluem a construção de uma casa de banho e de um quiosque”, detalhou.

Acompanhando o Primeiro-Ministro nesta visita, estão presentes o Ministro do Mar, Abraão Vicente, e a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.