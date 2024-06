Agência Francesa de Desenvolvimento perspectiva "retomar e alargar" a cooperação com Cabo Verde - director-geral

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) perspectiva "retomar e alargar" a cooperação com Cabo Verde, anunciou hoje na cidade da Praia, o seu director-geral Rémy Rioux.

"Vejo que os rácios estão a melhorar, que a situação está a melhorar. São, portanto, sinais muito positivos de que podemos retomar e alargar a nossa cooperação", apontou o responsável em declarações aos jornalistas, depois de uma audiência com o Presidente da República, José Maria Neves.

"As nossas relações foram reduzidas devido à situação financeira de Cabo Verde, que foi duramente afectada por vários choques sucessivos e, em particular, recentemente, como todos os países do mundo, pela covid-19", justificou assim a redução, nos últimos anos, da cooperação com o arquipélago.

Acrescentou que a dívida de Cabo Verde aumentou porque a população tinha de ser protegida, agravada, conforme observou, pela guerra na Ucrânia.

Em relação ao encontro com o Presidente da República disse que serviu para falar sobre o momento "especial" da renovação das relações entre a Europa e África e sobre o papel especial que Cabo Verde desempenha neste esforço internacional.

O director-geral da AFD, anunciou a participação de José Maria Neves na Cimeira das Nações Unidas, a acontecer no próximo ano em Paris, na França.

Esta tarde Rémy Rioux, que está em Cabo Verde para participar na conferência sobre a Democracia Africana, vai reunir-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.