Jovem desaparece no mar de Panelinha em São Vicente

A Polícia Marítima de São Vicente informou este domingo, 30, que um jovem da zona de Chã Vital encontra-se desaparecido no mar na área conhecida como "Panelinha".

Segundo informações avançadas no comunicado, a vítima pescava com um grupo de mais três indivíduos quando foi levada por uma onda e acabou por perder os sentidos, desaparecendo nas águas.

As operações e tentativas de busca realizadas pelas autoridades até o momento do comunicado foram inconclusivas devido ao estado adverso do mar. A Polícia Marítima assegura que está a fazer de tudo dentro das possibilidades e condições disponíveis para tentar recuperar o corpo da vítima.

"A situação é delicada e pedimos calma e serenidade neste momento difícil. Enviamos as nossas condolências e muita força aos familiares da vítima. Lamentamos profundamente o ocorrido," declarou a Polícia.

No mesmo comunicado, a Polícia Marítima reforça o apelo para que pescadores e banhistas tomem mais cuidado e respeitem as orientações das autoridades e sinalizações nas zonas costeiras, a fim de evitar situações como esta.

Ainda no domingo domingo, a Inforpress avançou que uma criança de 10 anos morreu afogada na praia balnear de Sinagoga, Ribeira Grande, Santo Antão. A agência de notícias informa que o menino estava na praia acompanhado de familiares, quando subitamente desapareceu. Após algum tempo, os familiares deram por sua falta e começaram a procurá-lo com a ajuda de várias pessoas na tentativa de o encontrar.

O corpo da criança foi localizado no mar e, apesar dos esforços para reanimá-la, todas as tentativas foram infrutíferas.