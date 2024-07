Sal: Ministra assegura que trabalhos na estrada que liga Espargos a Santa Maria vão cumprir os prazos e o plano

A ministra das Infra-estruturas, Habitação e Ordenamento do Território foi esta quarta-feira “medir o pulso” às obras na estrada que liga Espargos-Santa Maria, com a governante a assegurar o cumprimento dos prazos e a qualidade da empreitada.

Eunice Silva deu esta garantia no início da tarde de hoje, depois de mais uma visita de acompanhamento do progresso do trabalho de preparação para asfaltagem das vias que ligam as duas cidades.

A nove meses para o término do prazo previsto para entrega da obra, a ministra sublinha que “tudo leva a crer que será possível terminar todo trabalho nesse tempo”.

“O início é um período de mobilização, que tem a ver com o trazer de outros pontos para aqui o material, equipamentos, recursos humanos, preparar o estaleiro, depois iniciamos a montagem da pedreira, a par das intervenções que estamos a fazer em sítios específicos com problemas de drenagem”, explicou.

Eunice Silva frisou que desde do inicio dos trabalhos, há nove meses, tem vindo a ser feitas intervenções em todo o traçado, a melhorar as curvas e a alargar as faixas de rodagem.

Neste momento, conforme explicou, está-se a colocar “um manto de isolamento” a cerca de três metros de profundidade, para depois colocar o asfalto.

“É um trabalho moroso, que não se vê, e as pessoas, às vezes, pensam que a obra não está a andar, mas a obra tem estado a andar na sua normalidade e estamos em crer que vamos cumprir com o prazo e com a qualidade que nós pretendemos”, continuou.

A ministra lembrou que este é um trabalho de reconstrução e não de repavimentação”, por isso apelou a “alguma paciência” por parte dos utentes.

“O nosso timing para começar a mostrar asfalto é final de Setembro, e está dentro do nosso plano, (…) neste momento estamos na fase ainda da preparação dos agregados para receber o asfalto”, reforçou.

Eunice Silva reafirmou para o final do primeiro semestre do próximo ano, a conclusão das obras de asfaltagem da estrada Espargos- Santa Maria.

A visita da ministra das Infraestruturas iniciou no estaleiro da obra, nas imediações da Mordeira, passando pela zona de Pedreira, fonte que fornece inertes para os trabalhos nesta estrada, com paragem em mais dois pontos de trabalho na estrada.