Ministro das Finanças destaca importância do uso dos dados na governação

O Governo destaca a importância da aposta na produção de dados para criação de políticas públicas mais eficientes, baseadas em evidências estatísticas Posição expressa hoje pelo Vice Primeiro-ministro e ministro das finanças, que assegura que o executivo vai continuar a investir no sector para garantir informações de qualidade, com abrangência em tempo oportuno e reflexo da governança pública.

Olavo Correia discursava na cerimónia alusiva ao Dia Mundial da População, celebrado hoje sob o lema “O poder dos dados inclusivos rumo a um futuro resiliente e equitativo para todos”.

“Precisamos de ciência, precisamos de conhecimento, precisamos de investigação para que as políticas públicas possam ser e estar bem direccionadas e possamos, com o mínimo de recursos, provocar o máximo de impacto. Daí a importância das estatísticas. E nós vamos continuar a investir para que possamos ter um bom sistema de estatística, com boa governança independente, com financiamento para poder produzir os dados em tempo certo, em tempo oportuno, com um quadro de programação de produção de dados previamente definidos e responsabilizando, como é óbvio, os actores que fazem parte do ecossistema de produção de dados para que entreguem, digamos, esses resultados à nação cabo-verdiana”, afirmou.

Olavo correia nota que o planeamento através de dados permite a maximização dos recursos, com resultados que impactam na gestão dos recursos públicos

“E nós temos que continuar a trabalhar, para investirmos nos dados, não só a partir do censo, mas sobretudo garantir as informações em tempo certo, em tempo oportuno, informações de qualidade, com abrangência, para que possam ajudar na governança pública, para que as decisões possam ser tomadas com base em informações, com base em ciência, para que os resultados sejam os melhores, para que os recursos que sejam consumidos de forma eficiente, para que as políticas públicas possam ser e estar bem direccionadas e possamos, com o mínimo de recursos, provocar o máximo de impacto”, frisou.

Durante o evento foi apresentado o relatório do UNFPA sobre o Estado da População Mundial 2024, intitulado “Vidas entrelaçadas, fios de esperança - acabar com as desigualdades na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos”.