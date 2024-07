Cabo Verde conquista o oitavo título mundial na pesca de Blue Marlin

A embarcação Dogs Bollocks, do Sport Fishing Mindelo, São Vicente, conquistou o título de campeã mundial da pesca de Blue Marlin (espadarte em português) realizado na quinta-feira, 4 de Julho, em São Vicente. Para o presidente do Sport Fishing Mindelo, Silvestre Évora, esta vitória traz consigo o desafio de se criar melhores condições para a pesca desportiva e para a participação do país em torneios internacionais.

O maior Blue Marlin capturado, que valeu a Cabo Verde o oitavo título mundial, pesou aproximadamente 383 quilos, numa competição em que participaram 162 barcos, entre eles, 15 de Cabo Verde.

“Esta vitória significa que Cabo Verde, a cada ano que passa, vai a se reafirmar como um dos melhores destinos do mundo para a pesca do Blue Marlin,” afirmou Silvestre Évora ao Expresso das Ilhas.

A competição partiu do Porto Grande do Mindelo e a embarcação Dogs Bollocks foi liderada pelo capitão Ron Kawaga. Conforme Silvestre Évora, as condições excepcionais para a pesca do Blue Marlin na região Norte do país explicam por que os donos das embarcações de pesca desportiva optam pelo Porto do Mindelo.

“Particularmente, este triângulo formado por Tarrafal de São Nicolau, São Pedro em São Vicente, e Tarrafal de Monte Trigo em Santo Antão é considerado um dos melhores destinos para esta modalidade de pesca”, explicita.

Conforme lembra o presidente do Sport Fishing Mindelo, Cabo Verde venceu três campeonatos consecutivos em 2020, 2021 e 2022. Em 2023, diz, apesar de ter apanhado o maior peixe da competição, não venceu porque quem o apanhou não estava inscrito no campeonato.

Este ano, prossegue, o Sport Fishing Mindelo, capturou um Blue Marlin de 1.038 libras (470,83 kg), que não conseguiu classificar-se por ser meia hora antes do início oficial do campeonato.

Desafios

Segundo Silvestre Évora, o torneio da pesca de Blue Marlin é realizado em praticamente todo o mundo, em vários pontos onde se pratica a pesca desportiva.

Com mais esta conquista, diz que o nome de Cabo Verde está no topo do mundo em termos de prática desta actividade.

Apesar das vitórias e do reconhecimento internacional, a pesca desportiva em Cabo Verde enfrenta alguns desafios, entretanto.

“Os desafios são, no fundo, continuar a reafirmar o nosso prestígio e criar melhores condições,” aponta.

Nesse sentido, Silvestre Évora apela às entidades públicas ligadas ao sector para apreciarem o prestígio que Cabo Verde já tem e apoiarem a criação de melhores condições para participar em torneios internacionais.

“Já realizamos aqui o Campeonato da Europa de Pesca Desportiva, através do Sport Fishing Mindelo e de uma congénere da Holanda, o que só traz uma boa imagem para Cabo Verde”, exemplifica.

Relativamente à evolução da pesca desportiva no país, Évora menciona que o período deste desporto, em Cabo Verde, ocorre entre Março e Julho de cada ano.

Este ano, entretanto, a actividade foi fraca. O Blue Marlin apareceu tardiamente nas águas de Cabo Verde e houve poucos participantes.

“Mas, apesar de tudo isso, conseguimos ser o campeão do mundo”, acrescenta.

Impacto turístico

Silvestre Évora afirma que a pesca desportiva “é extremamente dispendiosa para quem a pratica”, mas que cada vez mais entusiastas internacionais desta modalidade desportiva descobrem Cabo Verde e incluem o país nos seus roteiros para praticar esta actividade.

Nesse sentido, garante que o Sport Fishing Mindelo pretende continuar a participar em competições e promovendo a pesca desportiva em Cabo Verde.

“Todos os anos, no dia 4 de julho, participamos no Campeonato do Mundo promovido pelos Estados Unidos em comemoração da sua independência”, aponta.

O foco é manter a prática da actividade e explorar novas oportunidades para fortalecer a posição de Cabo Verde no cenário global da pesca desportiva.

World Cup Blue Marlin Championship

O World Cup Blue Marlin Championship é um torneio de pesca de um dia realizado em todo o mundo e os regulamentos ditam que, para a contagem final, só entram espadartes azuis com peso superior a 500 libras (aprox. 227 kg).

As equipas devem pescar das 8h30 às 16h30 nos respectivos fusos horários que normalmente podem ser 8 fusos horários.

O peixe deve ser capturado em equipamento convencional de pesca desportiva com linha de competição com uma força de ruptura de 130 libras ou menos.

A taxa de inscrição é de 5 mil dólares. Já o Big Blue Challange é uma competição adicional cujo valor é de 8 mil dólares, mas habilita o concorrente a um milhão de dólares.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1180 de 10 de Julho de 2024.