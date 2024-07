Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil volta a agendar greve

Reivindicações que vinham sendo feitas pelos pilotos, e que já tinham valido um pré-aviso de greve, ainda não obtiveram resposta por parte da administração da empresa.

A greve está prevista para o período compreendido entre às 00:00 horas do dia 24 de Julho de 2024 até 23:59 horas do dia 30 de Julho de 2024, anunciou hoje o Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC).

O sindicato explica que a greve se deve ao facto de se ter verificado um "recuo por parte do governo na materialização dos acordos e compromissos assumidos em sede de negociações, realizadas com o Ministro do Turismo e Transporte, desde a suspensão da greve anunciada em 23 de Abril de 2024".

"Apesar das várias negociações realizadas desde o mês de abril, com o Conselho de Administração e posteriormente, presidida pelo Ministro do Turismo e Transporte, com acordos e compromissos assumidos e registados, mantém-se, ainda, por responder todas as reivindicações que estiveram na base do pré-aviso de greve anunciado em abril de 2024", diz o SNPAC.

De recordar que no passado dia 15 de Abril o anunciou que os pilotos dos Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) iriam entrar em greve entre os dias 25 a 29 daquele mês. No entanto, a paralisação acabou por ser desconvocada após uma reunião entre o sindicato, a administração da TACV e o governo.