​Greve do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil será remarcada para outra data

O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil pretendia marcar uma greve entre as 00h00 do dia 24 deste mês até às 23h59 do dia 30 de Julho, mas a mesma será remarcada para outra data.

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Pilotos de Aviação Civil , Edmilson Aguiar, depois da conferência de imprensa realizada hoje a anuncia a greve, receberam a notificação da Direcção Geral do Trabalho (DGT) a informar da necessidade de serem cumpridos os pressupostos legais estabelecidos em relação aos prazos para a comunicação da greve.

Neste sentido, o sindicalista informa que vão proceder com a alteração do período da greve que será comunicada à DGT e ao CA dos TACV e divulgada posteriormente.

“No âmbito da entrega do pré-aviso de greve, recebemos após a conferência de imprensa dada uma notificação da parte da DGT informando da necessidade de serem cumpridos os pressupostos legais estabelecidos em relação aos prazos para a comunicação da greve, pelo que, considerando tais directivas, o sindicato irá proceder com a alteração do período da greve que será comunicada à DGT e ao CA dos TACV, divulgada posteriormente”, explica.

Esta paralisação vem na sequência do que o SNPAC diz ser o recuo por parte do governo na materialização dos acordos e compromissos assumidos em sede de negociações, realizadas com o Ministro do Turismo e Transporte, desde a suspensão da greve anunciada em 23 de Abril deste ano.

“Apesar das várias negociações realizadas desde o mês de Abril com o Conselho de Administração e posteriormente presidida pelo Ministro do Turismo e Transporte, com acordos e compromissos assumidos e registados, mantém-se ainda por responder todas as reivindicações que estiveram na base do pré-aviso de greve anunciada em Abril de 2024”, explica.