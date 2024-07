“Preparação da campanha agrícola decorre sem sobressaltos” - Ministro MAA

​A preparação da campanha agrícola deste ano está a decorrer sem sobressaltos. Garantia dada hoje pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que sinaliza avanços no combate às pragas

O governante falava à imprensa esta manhã, à margem da apresentação da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo com Baixas Emissões de Gases com Efeito de Estufa para Cabo Verde (LT-LEDS CV 2050.

“Uma preparação normal para a campanha agricoloa deste ano, no que tange às pragas nós avançamos bastante, agora temos três laboratórios a nível nacional de produção dos inimigos naturais da lagarta do cartucho do milho aqui em santiago que foi reforçado mais também no Fogo e em Santo Antão”, afirmou Gilberto Silva.

Quanto à campanha fitossanitária, o governante recorda que foi elaborada uma estratégia para controlar as principais pragas, nomeadamente os gafanhotos.

“Os iscos para os gafanhotos assim como a preparação dos técnicos e toda a logística já está preparada a nível de todos os conselhos, agora os técnicos vão ficar preparados, dez dias depois da queda das primeiras chuvas vão ter que verificar no terreno se há eclosão de gafanhotos para que se possa dar um combate cedo antes de terem asas.Muitos agricultores estão conscientes de que não tem que ser uma tarefa apenas do ministério da Agricultura e Ambiente, há colaboração bastante forte entre os agricultores e o estado”, frisou

No que diz respeito à questão das queimadas, Gilberto Silva recorda que existe um quadro jurídico que condena a prática .

“Portanto isto não é devido à inexistência de um quadro jurídico, é sobretudo pela falta de consciência ecológica. Obviamente que ela está criminalizada, há medidas legais, são definidas como infrações e alguns casos até crime e a própria lei floresta”, declarou.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Ambiente os preparativos da campanha agrícola 2024-2025 estão orçados em 44,5 milhões de escudos, com foco em medidas de resiliência e combate às pragas, perspectivando “um bom ano agrícola”.Os resultados da previsão pluviométrica sazonal, apresentados pelo MAA, prevêem chuvas acima da média.