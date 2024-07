Governo reafirma aposta no empreendedorismo para fazer crescer o país

​O Governo aponta que o grande desafio enfrentado pelo país, em termos de empreendedorismo, é aumentar o volume de negócios. Declarações feitas hoje pelo vice-primeiro-ministro e ministro das finanças e fomento empresarial, Olavo Correia, à margem do quinto aniversário da empresa Pró Capital

“O grande desafio que temos hoje é, em cima deste bom percurso e desta curva de experiência, aumentar a escala, aumentar o volume, sermos mais rápidos. O que queremos é transformar Cabo Verde e fazer do nosso país um país de empreendedores, com o suporte do ecossistema. Nós temos de escalar mais projectos a serem beneficiados, mais empreendedores, mais empregos a serem criados, mas também com forte suporte do ecossistema de formação profissional”, afirma.

O ministro das Finanças sublinha o papel da pró capital na economia do país, com uma carteira de investimentos de cerca de 200 mil contos.

“Nós já emitimos mais de 2 mil garantias, 6 milhões de contos de garantias emitidas, 9 milhões de contos de investimentos alavancados com base no ecossistema, portanto, um resultado extraordinário. A Pró Capital já tem uma carteira de cerca de 200 mil contos, com projetos impactantes, na área da indústria pesqueira, na área do complexo de frio em São Nicolau, na área da indústria dos inertes na Ilha da Brava, na área do turismo. Portanto, vários projetos numa carteira de 200 mil contos, com grande impacto para a economia cabo verdiana, para a criação emprego, mas também para a promoção da coesão territorial”, frisa

A Pró Capital é uma instituição financeira de Capital de Risco cujo objectivo é investir em empresas e startups com potencial de crescimento através da aquisição de ações e respectivo aumento de capital.