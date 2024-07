Morreu Lívio Lopes, antigo ministro da Administração Interna

Natural do Fogo e quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Lívio Lopes faleceu durante a noite de sexta-feira no Hospital Agostinho Neto, na Praia, vítima de doença prolongada.

Lívio Lopes foi eleito deputado à Assembleia Nacional em 2001 e assumiu o cargo de ministro da Administração Interna em 2007. O Presidente da República já reagiu à morte de Lívio Lopes. "Um amigo que parte, um companheiro de muitos combates", escreve José Maria Neves no Instagram. "Conheci-o, desde 2000, no quadro da preparação das listas para as eleições legislativas de 2001. Ficamos amigos. Eleito Deputado, distingue-se pelo trabalho, pela honestidade intelectual e pela elevada estatura ética. Em 2007, convidei-o para Ministro de Administração Interna, cargo que desempenhou com competência e enorme sentido de estado". Depois de deixar o Ministério da Administração Interna, lembra José Maria Neves, Lívio Lopes "destacou-se no processo de Reforma do Parlamento, tendo publicado um livro sobre a matéria". "Muito triste com esta partida, pela pessoa que é, pela sua dimensão ética e pelo seu envolvimento com as causas justas e o bem comum. Descansa em paz e até sempre, Lívio Lopes!", conclui o Presidente da República.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.