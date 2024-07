Sal: Acordo tripartido ajuda a resolver problemas de infra-estruturas educativas em Palha Verde

​A Câmara Municipal do Sal, a ONG Cap-Vert Espoir et Dévelopment e a Associação de Moradores de Palha Verde rubricaram ontem, dia 27, um acordo tripartido visando a construção do centro de acolhimento e formação em Palha Verde.

O protocolo foi assinadopelo autarca local Júlio Lopes, pela presidente da ONG de cabo-verdianos radicados em Luxemburgo, Alcinda Lopes, e pelo presidente da Associação de Moradores de Palha Verde, Artur Ramos. “Este é o primeiro projecto que estamos a executar, praticamente, o concurso da obra já está a finalizar e na próxima semana vamos lançar a primeira pedra deste centro multiusos porque a nossa prioridade são crianças e adolescentes”, explicou o edil salense, Júlio Lopes. “É algo importante porque a Câmara Municipal e o Governo têm de trabalhar sempre em parceria com as ONG, com a comunidade e este é um exemplo perfeito de uma obra que vai beneficiar as nossas crianças”, reforçou. Por sua vez, a presidente da ONG Cap-Vert Espoir et Dévelopment, Alcinda Lopes, explicou que a ideia e financiamento surgiu da vontade de apoiar comunidades mais vulneráveis. “A ideia surgiu depois que alguns turistas visitaram Palha Verde e que constataram as dificuldades e necessidades das crianças nesta localidade e fomos desafiados a vir a conhecer e identificar aqui as dificuldades”, destacou. Já para o presidente da Associação de Moradores de Palha Verde, Artur Ramos, a infra-estrutura, há muito aguardada, vai ser uma mais valia para a comunidade.

