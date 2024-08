​ICIEG e INE lançam publicação “Mulheres e Homens em Cabo Verde: Fatos e Números 2024”

O ICIEG, em colaboração com o INE, celebra o Dia Internacional da Mulher Africana com o lançamento da publicação “Mulheres e Homens em Cabo Verde: Fatos e Números 2024”. Esta publicação visa dar visibilidade às disparidades de género na sociedade cabo-verdiana, fornecendo dados atualizados e desagregados por sexo sobre diversas temáticas.

Segundo um comunicado do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), a cerimónia que acontece amanhã, 1 de Agosto, será presidida pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social Fernando Elísio Freire, e contará com as intervenções da Presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, e do Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), João Cardoso.

A publicação é fruto de uma actualização no âmbito do memorando de entendimento entre o ICIEG e o INE, assinado no quadro do projecto "Promover a Participação das Mulheres nos Processos Democráticos" e financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

“O objectivo da publicação é dar visibilidade aos fossos de género existentes na sociedade cabo-verdiana, fornecendo dados e informações actualizadas sobre diversas temáticas, desagregadas por sexo. Esta visibilidade pretende informar sobre os progressos e desafios nacionais em matéria de desenvolvimento equitativo, inclusivo e sustentável, além de acompanhar o estado de implementação dos compromissos internacionais assumidos por Cabo Verde”, lê-se na no comunicado do ICIEG.

A publicação abrange diferentes esferas da sociedade, com dados actualizados sobre população, agregados familiares, saúde, educação, emprego, violência baseada no género, influência e poder. Além disso, introduz novas informações relativas à população estrangeira e emigrante, incapacidade, outras formas de trabalho, trabalho infantil, sector informal, pescas e governança, paz e segurança.

O Dia Internacional da Mulher Africana é celebrado a 31 de Julho. A data foi criada em alusão à Conferência das Mulheres Africanas, que ocorreu em 1962, na cidade de Dar Es Salaam, na Tanzânia. Nessa data também foi criada a Organização das Mulheres Pan Africanas (PAWO), um movimento transnacional de mulheres que objectiva contribuir para a promoção da igualdade de género, lutando pelo fim do colonialismo, das diversas discriminações e das injustiças sociais sobre as mulheres.