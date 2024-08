"Mulheres e Homens em Cabo Verde: Fatos e Números 2024" mostra diferenças entre sexos em Cabo Verde

A nova edição da brochura "Mulheres e Homens em Cabo Verde: Fatos e Números 2024" foi lançada, trazendo dados actualizados sobre diversos aspectos da sociedade cabo-verdiana. O relatório, fruto de uma parceria entre o ICIEG, o INE e outras instituições, destaca uma série de indicadores importantes que reflectem as desigualdades de género e o desenvolvimento social do país.

A brochura apresenta uma visão abrangente sobre a sociedade cabo-verdiana com dados desagregados por sexo, abordando temas como população, condições de vida, saúde, educação, emprego e violência baseada no género.

No discurso de abertura, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, destacou a relevância da retoma da publicação da brochura "Homens e Mulheres em Cabo Verde, Fatos e Números" e a celebração do Dia Internacional da Mulher Africana.

Fernando Elísio Freire enfatizou que a celebração é uma oportunidade para reflectir sobre a sociedade e o papel frequentemente negado às mulheres. "Celebrar a mulher africana é celebrar o mundo," afirmou, sublinhando a importância de compilar informações desagregadas para aprimorar o conhecimento sobre os desafios que afectam homens e mulheres de formas distintas.

"Esta brochura que hoje aqui estamos a apresentar, fruto dessa parceria entre o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), o ICIEG, tem muita importância pela capacidade de compilar, num único documento, informação desagregada de diferentes sectores da sociedade cabo-verdiana, permitindo aprimorar o conhecimento sobre os distintos desafios que afectam, de forma diferente, homens e mulheres."

O governante salientou que a produção e divulgação de dados estatísticos são cruciais para tomar medidas eficazes e traçar políticas públicas direccionadas, garantindo que ninguém fique para trás, e destacou a importância da accountability e da democracia para a igualdade de género.

O ministro também mencionou a necessidade de abordar os diferentes desafios que afectam homens e mulheres, especialmente nas fases críticas da vida, como a educação e a vida adulta. O governante apontou que, apesar das meninas estarem a continuar a estudar, as mulheres enfrentam discriminação e violência na fase adulta.

"Está claro em Cabo Verde que temos de cuidar com mais cuidado dos meninos, talvez entre os 0 aos 18 anos, e cuidar com mais cuidado das senhoras a partir dos 18 anos. A sociedade hoje está-se a transformar, os meninos estão a abandonar a escola, as meninas continuam a estudar. Mas chegando à fase adulta, as senhoras ganham menos, são discriminadas, por vezes violentadas nos seus direitos e não é respeitada, muitas vezes, a sua dignidade."

Por sua vez, no seu discurso no âmbito da abertura do evento, a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, ressaltou que um dos maiores silêncios reside na invisibilidade das mulheres nas estatísticas, principais fontes de elaboração de políticas públicas. "Quem não aparece, não existe", afirmou Carvalho, destacando que a falta de dados contribui para ocultar disparidades de género.

“Um dos maiores silêncios reside na invisibilidade das mulheres, naquela que é a principal fonte é um dos principais instrumentos de elaboração das políticas públicas, as estatísticas”.

brochura "Homens e Mulheres em Cabo Verde 2024" revela dados significativos sobre a sociedade cabo-verdiana. A população cresceu de 504 mil em 2021 para 509 mil em 2023, com uma relação de 99 mulheres para cada 100 homens e uma diferença crescente entre os géneros a partir dos 60 anos.

Na apresentação ainda foi divulgado que a participação no sector informal é maior entre mulheres e o trabalho infantil afecta 4.900 crianças. Em termos de tecnologia, 74,5% da população com 10 anos ou mais possui um telemóvel e 70,2% dos homens e 71,1% das mulheres usam a internet. Aproximadamente 10% das mulheres sofreram violência física desde os 15 anos. Entre os 10.869 imigrantes em Cabo Verde, 37,4% trabalham em empregos informais.

A brochura "Homens e Mulheres em Cabo Verde: Fatos e Números 2024" foi inicialmente publicada em 2008, fruto de uma parceria entre o INE, ICIEG e o Escritório das Nações Unidas em Cabo Verde, com apoio técnico do Instituto de Estatística da Suécia.