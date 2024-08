​Câmara de Comércio de Sotavento e UNTC-CS reúnem-se para discutir questões laborais

A Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) convidou uma delegação da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) para uma reunião que ocorrerá amanhã, terça-feira, dia 13 de Agosto, com o objectivo de discutir questões do mundo laboral no país e buscar pontos de consenso.

Segundo um comunicado da CCS, o encontro contará com a participação do Presidente do Conselho Directivo da CCS, Marcos Rodrigues, e da Secretária-Geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida.

Entre os principais tópicos a serem abordados estão a discussão sobre as alterações ao Código Laboral, a troca de pontos de vista sobre a Concertação Social e o próximo Orçamento de Estado para 2025, e a proposta de alteração na composição do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), incluindo dois representantes do patronato.

Constam ainda na agenda uma análise do ambiente laboral em Sotavento e no restante do país, e a nomeação da UNTC-CS para o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O encontro é uma oportunidade para discutir e alinhar decisões e estratégias sobre temas relevantes para o futuro do trabalho em Cabo Verde.