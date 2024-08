Instituto de Aeronáutica e Turismo de arranca com dois cursos e 40 alunos

O Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo (ISAT) vai iniciar as aulas em Outubro, na ilha do Sal, com dois cursos e 40 alunos, disse à Lusa o reitor da Universidade Técnica do Atlântico (UTA).

“Nós já temos o quadro de docentes completo, já identificámos as pessoas que vão trabalhar a nível administrativo, pelo que acreditamos que estamos no bom caminho e que vamos cumprir essa meta [de iniciar as aulas] em Outubro”, declarou João do Monte Duarte.

O reitor afirmou que o ISAT vai arrancar com dois cursos de licenciatura, em fase final de acreditação: Gestão e Fomento do Turismo e Gestão e Desenvolvimento da Avião Civil.

Todos os cursos contam com parcerias de instituições estrangeiras, nomeadamente a Universidade do Algarve e a Airways Aviation, centro de formação de profissionais aéreos, com sede no Dubai, mas estabelecido em vários países.

João do Monte Duarte sublinhou que a parceria com a Airways Aviation vai permitir fornecer pilotos de linhas aéreas a partir do 3.º ano dos quatro anos do curso.

“Essa parceria nos vai permitir também oferecer, em ambos os cursos, uma formação extra, facultativa, de tripulante de cabine”, revelou o reitor da UTA.

Para este ano inaugural, serão disponibilizadas 20 vagas para cada curso, num total de 40 alunos, que vão receber bolsas de estudo.

As inscrições serão abertas quando as formações forem acreditadas pela Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES), mas João do Monte avançou que a universidade já recebeu várias manifestações de interesse de pessoas que querem frequentar esses cursos nessa unidade orgânica da UTA na ilha do Sal.

A sede administrativa do instituto vai funcionar provisoriamente no edifício do Ministério do Turismo e Transportes, enquanto as aulas serão ministradas no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IFP) e no auditório do clube Académico do Sal.

Mas o futuro campus do ISAT vai funcionar nas antigas instalações do emblemático Hotel Atlântico, construído há mais de 20 anos na cidade de Espargos, detido pelo Estado, mas que praticamente não funcionou.

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA), com sede em São Vicente, é uma universidade pública, ainda em fase dos cinco anos de instalação no norte do arquipélago, que começou em Janeiro de 2020.

Uma das metas da carta de missão nesse período é a instalação de todas as unidades orgânicas, que terminam com o ISAT, depois de há dois anos ter instalado o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias (ICTA) em Santo Antão.

Em São Vicente, funciona o Instituto de Engenharias e Ciências do Mar (Isecmar), há 40 anos, que se junta ao Instituto de Artes, Tecnologias e Cultura (IATC), que este mês passou a integrar o Instituto de Arte, Tecnologia e Cultura (M_EIA).

“Nós queremos tirar proveito das mais-valias de cada ilha e, a partir daí, proporcionar e ajudar no desenvolvimento do país, servindo toda a região, o país e o mundo”, frisou o reitor, na entrevista à Lusa.