UTA apresenta Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo no Sal

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA) vai realizar o acto de apresentação pública do Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo (ISAT-UTA) na próxima quarta-feira, 12, às 15h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Sal. Após a cerimónia, será inaugurada a Sede Administrativa do instituto, situada no edifício do Ministério do Turismo e Transportes (MTT).

Segundo um comunicado da UTA, durante o evento, serão assinados protocolos de colaboração com diversas instituições parceiras na ilha, incluindo a Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Académico do Aeroporto do Sal. A cerimónia contará com a presença do ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, e será presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

