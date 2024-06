Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo da UTA abre as portas com oferta de duas licenciaturas

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA) apresentou publicamente no Sal o Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo (ISAT) e o arranque do funcionamento dos primeiros dois cursos está marcado para o mês de Outubro do corrente ano.

O ISAT terá o seu Campus no edifício do antigo hotel Atlântico, já cedido pelo Governo para o efeito, tendo o projecto de adequação e equipamento do mesmo sido desenvolvido pelo Gabinete Técnico da Câmara Municipal do Sal e orçado em 36 milhões de escudos.

Segundo o primeiro-ministro, na sessão de abertura na quarta-feira, 12, nos Espargos, a abertura do ISAT no Sal é a materialização da opção do Governo de especialização da oferta formativa de acordo com a vocação regional e local de cada ilha.

“É uma grande satisfação porque consta do programa de governo, fazer com que o ensino superior se expanda e se desenvolva, também fazendo convergência com aquilo que é a vocação das ilhas”, explico Ulisses Correia e Silva.

Para o chefe do Governo, foi assim que foi criado o Campus do Mar em São Vicente, a extensão de cursos de Ciência Agrária em Santo Antão, Geologia e Vulcanismo na ilha do Fogo e agora no Sal “faz todo sentido ter Turismo e Aeronáutica”.

A abertura do instituto na ilha, conforme Ulisses Correia e Silva, vai criar oportunidades adicionais para os jovens se formarem em duas áreas, que têm “alto nível de empregabilidade e remuneração”.

No que toca à formação de pilotos aeronáuticos e o curso extra curricular de tripulantes de cabine, a parte teórica irá ser ministrada no ISAT, na Ilha do Sal, e a prática conta com uma “forte componente” de parceria internacional.

O instituto começa por oferecer nesta primeira fase dois cursos e 40 bolsas de estudo, mas a ideia é aumentar a oferta formativa nos próximos anos, conforme o reitor da UTA, João do Monte Duarte.

“A ideia é que depois o Instituto se vá consolidando e expandindo a sua oferta formativa, não só a questão do ensino, mas também a investigação e a transferência de soluções para a sociedade”, sublinhou.

Portanto, conforme a mesma fonte, à medida que o instituto se consolida na ilha vão sendo apresentadas novas ofertas formativas, em função das demandas do mercado, tanto nacional como internacional.

A sede administrativa do ISAT vai funcionar provisoriamente no edifício do Ministério do Turismo e Transportes, enquanto que as aulas e actividades de investigação ocorrerão no edifício do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e no auditório clube Académico do Sal.

O perfil de entrada está estipulado em quatro modelos, ou seja, estudantes que se graduaram no 12.º ano da escolaridade, de qualquer área científica, cidadãos maiores de 25 anos que não tenham o 12.º ano completo, mas que tenham experiência e conhecimentos nessas áreas, mas também pessoa que já tenha um curso de licenciatura, ou detentores de diploma de cursos superiores profissionalizantes nas áreas de formação.