Maio: Mais de cinquenta casos de dengue diagnosticados desde Agosto

A ilha do Maio já diagnosticou mais de 50 casos de dengue desde o mês de Agosto, informou hoje o delegado de saúde da ilha.

Segundo Elton Cruz, os diagnósticos têm sido confirmados, na sua maioria, nas localidades de Calheta e Barreiros, pelo que a Delegacia de Saúde e as instituições competentes estão no terreno com acções de luta anti-vectorial.

“Desde Agosto reunimo-nos com a Comissão Municipal de Saúde e com o reforço da câmara municipal e outras instituições estamos a fazer campanha anti-vectorial casa a casa com pulverização, de modo a abranger todas as zonas”, avançou o delegado de saúde à Inforpress.

Elton Cruz destaca que os casos de dengue diagnosticados na ilha até o momento são casos ligeiros, sem gravidade, sendo a dor de cabeça, diarreia e vômito os principais sintomas apresentados.

Segundo a mesma fonte, os casos de dengue voltaram a diminuir na ilha no final de Agosto e início de Setembro, destacando que as pessoas já conhecem as medidas de protecção, pelo que a Delegacia de Saúde tem reforçado estas informações no terreno.