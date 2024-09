"Poku ta Ajuda": Iniciativa solidária leva ‘kits’ escolares para crianças de Ponta d'Água

A técnica de laboratório, Stefani Furtado, tem dedicado parte do seu tempo e recursos para uma causa nobre: ajudar crianças de Ponta d'Água a começarem o ano lectivo com materiais escolares essenciais. O projecto, que começou de forma discreta em 2023, ganhou força este ano com a criação da página no Instagram "Poku ta Ajuda", que busca ampliar o alcance das doações.

"Em 2023, comecei a colocar de parte uma parte do meu salário que guardava para esse fim de fazer doações de materiais escolares. Também pedi ajuda dos meus familiares e amigos próximos e, com isso, consegui ‘kits’ escolares mais completos, nomeadamente, mochilas, estojos e outros materiais essenciais que foram doados", relata Stefani, que no ano passado optou por não divulgar a iniciativa.

No entanto, diz ao Expresso das Ilhas que ao perceber o impacto positivo das doações, este ano decidiu seguir um conselho valioso: divulgar a iniciativa nas redes sociais para atrair mais apoio.

"Recebi o conselho de criar uma página no Instagram de modo a melhorar os ‘kits’ que seriam doados, além de conseguir mais materiais e, assim, alcançar mais crianças", explica. Foi assim que nasceu a página "Poku ta Ajuda", que tem o objectivo de ajudar, principalmente, as crianças da sua comunidade, Ponta d'Água.

Para Stefani, a motivação para ajudar vem da ligação com o bairro onde cresceu. "A minha intenção é ajudar crianças de Ponta d'Água por ser o bairro onde resido e conheço a realidade. Há muito tempo almejava ajudar, mas ficava com um pouco de receio por ainda não ter estabilidade financeira para isso. Mas, no ano passado, decidi fazer isso mesmo sem estabilidade e mesmo que seja um gesto singelo", partilha.

Em 2023, Stefani conseguiu entregar 14 ‘kits’, sendo 12 para crianças que transitaram para o primeiro ano do Ensino Básico. "Este ano, até agora consegui 35 ‘kits’", conta com orgulho.

Kits de 2023

Apesar do progresso, a técnica de laboratório revela que os desafios ainda existem, especialmente na aquisição de mochilas.

"Este ano, queria distribuir mais cadernos do que no ano passado. Com o valor que consegui juntar, mais as doações, principalmente de estojos, não consegui fazer a doação das mochilas", explica.

Assim, os ‘kits’ deste ano foram adaptados: "O ‘kit’ é composto por um saco de pano, quatro cadernos, sendo dois de linha, um liso e um quadricular. Todos os estojos são recheados por marcadores, lápis de cores, lápis de carvão, canetas, aparadores, borrachas. Alguns ‘kits’ vêm ainda com réguas, transferidores, mas infelizmente não consegui fazer isso em todos os ‘kits’", descreve.

Kit 2024

Stefani Furtado acredita que qualquer ajuda é valiosa e convida quem puder a contribuir. "Qualquer um pode ajudar, basta mandar uma mensagem na nossa página do Instagram ou fazer contacto directo. Se conseguirmos mais doações até segunda-feira, podemos alcançar mais crianças do 7.º ou 8.º ano que frequentam a escola de Ponta d'Água", incentiva.