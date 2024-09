Novo Liceu da Várzea entra hoje em funcionamento

A Delegação do Ministério da Educação de Praia anunciou este domingo, 15, a entrada em funcionamento do novo Liceu da Várzea, Escola Secundária Cónego Jacinto, com uma série de actividades que marcam a abertura do ano lectivo.

Num comunicado publicado no Facebook, a Delegação avisa que hoje, às 08h00, alunos, professores e funcionários foram recebidos no novo liceu. Após o acolhimento, haverá uma visita guiada pelas instalações, incluindo o pavilhão desportivo, secretaria, auditório, cantina, refeitório, biblioteca, laboratórios tecnológicos e científicos, além das salas de aulas e outros espaços administrativos e pedagógicos. A cerimónia oficial de inauguração está agendada para o dia 17 de Setembro, com a recepção de alunos, professores e encarregados de educação, seguida da chegada da delegação do Primeiro-Ministro às 9h15 e a inauguração oficial às 9h30. As actividades letivas regulares terão início no dia 19 de Setembro, dando sequência ao funcionamento pleno da escola. De referir que em no passado ano lectivo, 2023/2024, os alunos do Liceu Cónego Jacinto, na Várzea, foram acomodados nos liceus de Terra Branca e Achada Santo António (ASA), até a conclusão no novo estabelecimento junto ao Memorial Amílcar Cabral, ao Auditório Nacional e à Biblioteca Nacional. A conclusão da obra estava previsto para Dezembro de 2023 e o Ministério da Educação atribuiu passe escolar aos 1200 alunos daquela escola. De relembrar que em Maio de 2019, o Governo anunciou que o terreno onde está o Liceu Cónego Jacinto vai servir para a construção da nova embaixada dos EUA. O Governo dos EUA pagou ao Estado de Cabo Verde o valor de 5.800.000 USD (cinco milhões e oitocentos mil dólares). De acordo com o projecto do Governo, o novo Liceu da Várzea terá 3 pisos, com uma área de 4.218 m², 30 salas de aula, espaços de lazer, no qual serão construídos um polidesportivo de 1.192m2, parque de estacionamento para 14 viaturas, entre outras valências.

