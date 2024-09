23 mil novos eleitores inscritos para as autárquicas de Dezembro

​A eleição autárquica deste ano conta com 23 mil novos eleitores. Informação avançada pelo Director Geral de Apoio ao processo eleitoral, Salif Silva.

Salif Silva falava na conferência de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, na Praia, para apresentação do calendário eleitoral.

“Apesar de serem dados preliminares, podemos dizer que, neste momento, decorrente desta campanha, [há] mais de 14 mil novos eleitores neste último ciclo, totalizando mais de 23 mil novos eleitores desde as últimas eleições”, afirmou.

A presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Gonçalves, avançou que a partir de 2 de Outubro todos os actos de lançamento de primeiras-pedras ficam interditos.

“Actos de cerimónias públicas de lançamento de primeiras pedras ou inauguração estarão interditos a partir de 2 de Outubro próximo. A propaganda política através de meio de publicidade comercial, seja paga ou gratuita, está interdita desde o passado dia 2 de Setembro e assim permanecerá até ao fim do processo. A inscrição de eleitores no recenseamento eleitoral será suspensa às zero horas do dia 27 de Setembro. Querendo isto dizer que os cidadãos que ainda não se inscreveram ou, estando inscritos, mudaram de residência permanente, [podem] regularizar as respectivas situações e ficarem prontos para votar no dia 1 de Dezembro”, declarou.

Os candidatos às eleições autárquicas têm de entre os dias 12 e 22 de Outubro para apresentarem a sua candidatura junto dos tribunais das comarcas, sendo que aqueles que ocupam a presidência camararia têm a função suspensa a partir do momento em que entreguem formalmente o dossier de recandidatura.

“A campanha eleitoral, acto de extrema importância, onde os partidos políticos e candidaturas estarão a promover os seus programas e a pedir apelar ao voto, começará no dia 14 de Novembro”, frisou.

Para as eleições autárquicas de 1 de Dezembro estão inscritos cerca de 350 mil eleitores.