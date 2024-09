Assinaturas de Internet cresceram 4% no primeiro trimestre

O número de assinaturas para acesso à Internet cresceu 4% no primeiro trimestre face ao final de 2023, totalizando 566.024 assinaturas, quase todas por rede móvel, anunciou esta quarta-feira a Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia.

Apenas 7% das subscrições de Internet no arquipélago correspondem a serviços prestados por rede fixa, de acordo com os dados da Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

As restantes assentam todas nos dois operadores móveis do país: 88% das assinaturas acedem à Internet pelo ecrã do telemóvel e 5% usam um modem (‘pen’ com cartão SIM) ou tablet sem voz.

Segundo a ARME, as assinaturas para acesso à Internet registam uma taxa de penetração de cerca de 97,2 acessos por cada 100 habitantes.

A tendência de crescimento verifica-se também em termos homólogos: o número de assinaturas de Internet subiu 7,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

As comunicações electrónicas no país e respectivos serviços subscritos estão maioritariamente assentes nos cartões móveis (cartões SIM), com cerca de 590.000 cartões activos.

Outras subscrições de comunicações electrónicas têm valores mais reduzidos: cerca de 60.000 no telefone fixo e pouco mais de nove mil na televisão IPTV.

O boletim estatístico da ARME baseia-se num questionário enviado aos operadores de redes e serviços nos mercados das comunicações electrónicas de Cabo Verde.