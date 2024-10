Internet por satélite chega a Cabo Verde

A ARME – Agência Reguladora Multissectorial da Economia anunciou, na passada quarta-feira, que autorizou a Starlink a começar operações em Cabo Verde.

Segundo um comunicado da reguladora “a Starlink Cabo Verde, solicitou uma autorização à ARME, para fornecer os serviços de comunicações electrónicas, acessíveis aos cidadãos em todo o país”.

“A prestação de serviços de comunicações via satélite, constitui hoje uma alternativa às redes terrestres, e possibilita o fornecimento da conectividade de alta velocidade e baixa latência, principalmente em zonas com baixa ou sem cobertura terrestre”, lê-se ainda no comunicado da ARME.

“Neste sentido, a ARME nos termos do regime jurídico das comunicações electrónicas, que garante a liberdade de oferta de redes e serviços e no âmbito da prossecução dos seus objectivos regulatórios, assentes na promoção da concorrência e oferta de serviços no mercado, concedeu autorização à Starlink Cabo Verde para prestar serviços de comunicações electrónicas em todo o território nacional”, acrescenta a reguladora do sector das telecomunicações que anuncia ter atribuído igualmente autorizações “para prestação de serviços a operadores nacionais, designadamente a Airtel e a Ed solutions”.

“Estas decisões reflectem o compromisso da autoridade reguladora em assegurar um ambiente competitivo que beneficie os cidadãos, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços e a redução dos preços”, conclui a ARME.

Expectativas

A chegada de um novo fornecedor de internet a Cabo Verde está a gerar expectativas no mercado.

Antão Chantre, em declarações ao Expresso das Ilhas, diz já ter feito a pré-reserva dos equipamentos que lhe permitirão ter acesso a este serviço de internet por satélite.

“A minha expectativa está relacionada com a largura de banda, a latência e claro, o preço”, relata.

Este tipo de serviço, defende Antão Chantre, vem trazer melhorias em relação à oferta que existe actualmente, principalmente “se a aposta é nos serviços digitais vamos precisar de muita largura de banda e a um preço adequado”.

“Se quero ter aulas online, isso exige muita largura de banda e a latência para não haver atraso na entrega dos dados. Se queremos cidades Smart, a largura de banda é essencial. Se queremos serviço em real time, esses dois requisitos são essenciais”, destaca.

2025

Ainda sem data de início de operações em Cabo Verde, uma consulta ao site da empresa aponta apenas 2025 como data da introdução do serviço da Starlink em Cabo Verde.

Ainda assim, no Boletim Oficial de 11 de Setembro é anunciada a constituição “de uma sociedade comercial por quotas” com o nome Starlink Cabo Verde, o que poderá indicar que está para breve a entrada da empresa no mercado nacional.

A Starlink foi criada pela empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, com o objectivo de fornecer internet de alta velocidade para áreas remotas e com baixa cobertura. A ideia de um sistema de satélites para internet surgiu como parte do plano maior da SpaceX de financiar a colonização de Marte. O projeto Starlink foi anunciado publicamente em 2015 e, em Maio de 2019, a SpaceX lançou os primeiros 60 satélites da constelação.

O sistema funciona através de uma rede de satélites em órbita baixa da Terra, o que permite reduzir a latência e aumentar a velocidade de conexão em comparação com sistemas de satélite tradicionais. O serviço começou a ser oferecido ao público em beta em 2020.

Até 2024, a Starlink continuou a expandir-se de forma significativa, consolidando-se como um dos maiores provedores de internet via satélite do mundo. A constelação de satélites de órbita baixa da SpaceX superou a marca de 5.000 satélites lançados, com planos de expandir ainda mais. A meta de longo prazo é atingir cerca de 12.000 satélites na constelação e, possivelmente, até 42.000 satélites em futuras expansões.

Em 2024, a Starlink ultrapassou a marca de 4 milhões de utilizadores activos em várias partes do mundo, incluindo regiões remotas e áreas com pouca infraestrutura de internet tradicional. O serviço está disponível em mais de 60 países, com uma forte presença em áreas rurais dos Estados Unidos, Europa, Austrália, e partes da África e América Latina.

Expansão tecnológica

Além da expansão de usuários, a Starlink continuou a melhorar suas velocidades de conexão e a reduzir a latência, oferecendo velocidades de download que variam entre 100 Mbps a 300 Mbps, com latência média de 20 a 40 ms, dependendo da localização.

Em 2024, a Starlink também começou a oferecer novos serviços, como planos específicos para veículos, barcos e aviões, ampliando seu alcance para clientes móveis.

Com esses avanços, a Starlink consolidou-se como uma opção viável para milhões de pessoas que anteriormente tinham acesso limitado ou inexistente à internet de alta velocidade.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1195 de 23 de Outubro de 2024.