160 novos casos de dengue confirmados

O país contabiliza um total de 268 casos suspeitos de dengue, dos quais 160 foram confirmados. Apesar do aumento no número de casos, não há registo de internamentos ou óbitos, segundo o Boletim diário da Dengue do dia 20, divulgado hoje.

Segundo o documento do Ministério da Saúde, no acumulado, o país já soma 6.836 casos notificados desde o início do surto, com 4.307 casos confirmados e dois óbitos registados. Dos 160 novos casos, 127 foram registados na Praia, cinco em São Domingos, sete em Santa Cruz, um em São Lourenço dos Órgãos, nove em São Filipe e 11 em Mosteiros. Na quinta-feira, o país havia reportado 141 casos suspeitos e 68 casos confirmados e constavam dois óbitos. "Dengue é uma doença aguda infeciosa febril, transmitida pela picada de mosquitos Aedes aegypti. Os sintomas mais frequentes são: febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos", explica o ministério que recomenda que as pessoas ao sentirem "ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas". Recomendações do Ministério da Saúde Para a prevenção da disseminação desta doença nas comunidades é necessário o engajamento muito forte de todos, desde os níveis individual, comunitário e institucional, com ações direcionadas ao combate ao mosquito e à diminuição de exposição a picadas deste. Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que: Lave todas as vasilhas e reservatórios, por exemplo, bidões, pratos dos vasos de planta, com água e sabão, pelos menos uma vez por semana;

Lave as cisternas e tanques antes de reabastecimento;

Limpe frequentemente as calhas;

Mantenha o pátio/terraços/quintal sem entulhos;

Não deixe água acumulada em nenhum lugar;

Coloque redes nas janelas;

Coloque o lixo no contentor;

Use roupas frescas e largas que cubram a maior área corporal.

