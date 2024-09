“Cabo verde está longe de esgotar a capacidade de carga no turismo”, diz ministro da tutela

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, garantiu a aposta na sustentabilidade para continuar a atrair turistas.

Carlos Santos deixou esta mensagem esta sexta, dia mundial do turismo, convicto de que, em Cabo Verde, o turismo está de boa saúde.

“Cabo Verde está a comemorar o dia sob o signo do crescimento. Nós estamos também a almejar 1,2 milhão de turistas para 2024, mas estamos a fazê-lo numa altura em que estamos cada vez mais a introduzir a sustentabilidade”, sublinhou.

O ministro destacou que apostando na sustentabilidade, todos podem “tirar proveito” e as gerações vindouras possam beneficiar também, com uma boa gestão daquilo que são os recursos disponíveis.

“Nós temos recursos naturais, ambientais, mas também os recursos humanos e patrimoniais que é o factor diferenciador do turismo que nós ostentamos”, continuou.

Por isso, sublinhou, “é um bom momento também de reflexão para todos”, empresários, o Governo ou as autarquias locais, no momento em que o país vai receber o primeiro voo “low cost”.

“Este voo vai-nos permitir trazer também um turista de um perfil diferente e que vai trazer oportunidades maiores para a nossa classe empresarial local, sejam eles os nossos imigrantes, sejam eles aqueles que decidiram investir em Cabo Verde”, referiu.

Carlos Santos expressou o desejo que todos tirem proveito do turismo e e que este possa “contagiar, positivamente, todos os outros sectores”.

“Neste momento muitos países já chegaram à sua capacidade de carga, de saturação de turistas, enquanto nós continuamos ainda a tentar chegar a um objectivo de cada vez mais turistas”, continuou o ministro.

O governante sublinhou que o país tem defendido um turismo “inclusivo”, a nível social e económico, e, por isso, este é o um “turismo sustentável ambientalmente”, mas também a nível social.

Lembrou que, por isso, foi assinado o Pacto de Sustentabilidade do Turismo com 35 empresas na ilha do Sal.

“Portanto, nesse aspecto, nós não temos dúvida de que o caminho que nós estamos a trilhar é o caminho correcto, que é do desenvolvimento com sustentabilidade, mas no caso de Cabo Verde, ainda estamos muito longe de esgotar uma capacidade de carga”, concluiu.