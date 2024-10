EMPROFAC reforça ‘stock’ de repelentes após aumento da procura nas farmácias

A EMPROFAC, responsável pela distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, esclareceu que, embora tenha havido um aumento significativo na procura por repelentes, o ‘stock’ actual está garantido.

“Gostaríamos de esclarecer que, de momento, a EMPROFAC dispõe de ‘stock’ de repelentes”, afirmou a empresa ao Expresso das Ilhas, via email.

A empresa reconhece que a procura pelo produto superou a média habitual.

Para responder a esta demanda, a empresa afirma que reforçou o ‘stock’ de repelentes mediante transferências do armazém de São Vicente para o armazém da Praia.

“Aumentámos as encomendas junto dos nossos fornecedores internacionais”, acrescentou.

Conforme revelou a EMPROFAC, neste momento há um grande volume de ‘stock’ em trânsito que reforçará ainda mais a sua capacidade de resposta à procura dos repelentes nas farmácias.

Em declarações à Rádio Pública a Administradora Executiva da EMPROFAC, Sara Pires, admitiu que na sexta-feira, 27, havia falta de repelentes no armazém da Praia.

“Entretanto já tínhamos feito a transferência do armazém de São Vicente para o armazém da Praia, que recebemos no final de semana e foi dada entrada também no final de semana e hoje já estava disponível também no armazém da Praia”, declarou.

Quais repelentes afastam o mosquito da dengue?

Segundo publicou a EMPROFAC no seu Facebook, usar repelentes é importante para evitar picadas, mas nem todos os produtos são efectivos contra o mosquito da dengue.

Para ser efectivo, explica, o repelente deve conter uma das seguintes substâncias, Icaridina; DEET; IR3535.

A mesma fonte clarifica que repelente de mosquito 50% de DEET oferece uma protecção prolongada, podendo durar até 10 horas.

“50% DEET é a dosagem recomendada pela OMS para garantir uma protecção eficaz e prolongada contra mosquitos transmissores de doenças como malária, dengue e Zika”, lê-se. Já o IR3535 oferece uma protecção de até quatro horas.

Situação epidemiológica da dengue

Segundo o Boletim de Dengue, no dia 30 de Setembro o país registou 191 casos suspeitos, 103 casos confirmados e 3 casos hospitalizados e 0 óbito. Não foram notificados casos de dengue grave.

Actualmente o país contabiliza 8.576 casos notificados entre eles 5.507 confirmados e dois óbitos acumulados.

Dos 103 novos casos, segundo o documento, 66 foram na Praia, um em Ribeira Grande de Santiago, 10 em São Filipe, 16 em Mosteiros, dois em Santa Catarina de Fogo, três na Brava.

Ribeira Grande de Santo Antão registou um novo caso e Boa Vista quatro. O país já acumulou 5.507 casos de dengue, sendo 4.086 na Praia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1192 de 2 de Outubro de 2024.