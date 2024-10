Praia: Acidente de viação provoca duas mortes e dez feridos

Um acidente de viação envolvendo uma viatura “hiace” ocorrida no início desta tarde, na estrada que liga a capital a São Domingos, provocou duas mortes e dez feridos, dos quais um em estado crítico.

Segundo informações no local, a viatura de transporte de passageiros “hiace”, que costuma fazer a frota Praia/Tarrafal, sofreu um capotamento nas imediações de Cobom de Fome, perto da Achada São Filipe, resultando na morte de duas pessoas.

De acordo com a médica de serviço do Banco de Urgência, Josiana Chantre, os primeiros feridos deram entrada no Hospital Universitário Agostinho Neto, às 13:17.

A viatura dos Bombeiros, que transportou os feridos ao hospital, fez o levantamento das vítimas mortais momentos depois.