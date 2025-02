Acidente causa 3 mortes e 8 feridos em São Vicente

Três pessoas morreram na tarde deste domingo, vítimas de um acidente de viação ocorrido na zona de Chã de Marinha, em São Vicente. As vítimas, duas do sexo feminino e uma do sexo masculino, faleceram no local, informação confirmada esta noite à Rádio Morabeza pelo delegado de saúde de São Vicente, Elísio Silva.

De acordo com uma fonte do Hospital Baptista de Sousa, são oito os feridos que deram entrada na unidade de saúde, entre os quais cinco homens e três mulheres. A mesma fonte desmente a ocorrência de uma quarta morte à chegada ao hospital. Pelas informações recolhidas no local pela Rádio Morabeza, o acidente, envolvendo uma viatura pick-up de cabine dupla, ocorreu pouco depois das cinco da tarde. O carro embateu na parede lateral de uma casa antes de colidir com um poste de eletricidade, a poucos metros à frente, seguido de capotamento. No local estiveram a Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, os Bombeiros Municipais e a Delegacia de Saúde. Dois corpos foram levantados por volta das 19:15h. O último foi retirado do local por volta das 20h, altura em que a viatura envolvida no acidente também foi retirada da estrada. Segundo os dados recolhidos no local pela Rádio Morabeza, o excesso de velocidade poderá ter sido a causa do acidente. As autoridades não prestaram qualquer declaração no local. Os detalhes deverão ser divulgados esta segunda-feira. Novas informações serão divulgadas à medida que a situação evoluir e mais detalhes forem confirmados.

