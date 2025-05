São Vicente: HBS recebe missão médica em neuropediatria

O Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, informou hoje que recebe, até sexta-feira, a 18ª missão médica em neuropediatria, proveniente de Portugal, para sessões clínicas e consultas em crianças com dificuldades neurológicas.

De acordo com a mesma fonte, esta missão médica acontece no âmbito da cooperação entre Cabo Verde e Portugal.

“A 18ª missão consolida a colaboração existente entre as equipas médicas e propõe-se a realizar consultas em crianças com dificuldades neurológicas, um número significativo de reuniões e sessões clínicas com os profissionais de saúde locais, assente em áreas específicas da Neuropediatria como Epilepsia, Espinha Bífida e Paralisia Cerebral entre outras”, destacou o HBS.

Do programa consta ainda uma sessão clínica sob o tema “Crianças com doenças neuromotoras em Cabo Verde - Realidade e desafios para a fisioterapia”, realizada pela fisioterapeuta do Centro Materno Infantil do Norte, Porto (Portugal), Mónica Duarte.

O objectivo, acrescentou, é a capacitação de profissionais locais e a promoção literacia em Saúde da comunidade.

A 18ª missão médica em Neuropediatria é constituída por uma equipa multidisciplinar de entre as quais três médicas neuropediatras, uma enfermeira especialista em pediatria/neuropediatria e uma fisioterapeuta de 1ª classe.

Por sua vez, a equipa do HBS inclui uma médica neuropediatra, duas pediatras, dois clínicos gerais, um fisioterapeuta, duas fonoaudiólogas, uma enfermeira, e ainda vários profissionais das estruturas de saúde de São Vicente e Santo Antão.