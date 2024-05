​Missão médica realiza mais de 70 cirurgias no HBS

Uma equipa de 15 especialistas da Cabo Verdean American Medical Society realizou mais de 70 cirurgias em várias especialidades, durante duas semanas, no Hospital Baptista de Sousa (HBS) em São Vicente, informou hoje a assessoria do hospital.

De acordo com a mesma fonte, foram realizadas cirurgias, nomeadamente laparoscopia (15), plástica (5) ortopedia (12) e oftalmologia (40).

“São cirurgias complexas com técnicas minimamente invasivas, que possibilitam uma breve recuperação aos doentes. As intervenções feitas no hospital é uma mais-valia para os doentes, pois já não vão ter que se deslocar para o exterior e traz menos custos para os seus familiares”, destacou o hospital, informando que as intervenções cirúrgicas trouxeram também vantagens para equipa local, que teve a oportunidade de enriquecer os seus conhecimentos com as novas tecnologias utilizadas durante as cirurgias.

Além das cirurgias, a missão incluiu também treinamento e capacitação técnica dos médicos locais, sessões com especialistas e ainda um workshop em formato híbrido, sobre cuidados peri-operatório e cirurgia ambulatório, ministrado por quatro enfermeiras dos Estados Unidos de América (EUA), direccionados aos enfermeiros do HBS e contou com a participação online dos enfermeiros do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na Praia, e do Hospital Ramiro Figueira (HRF), no Sal.