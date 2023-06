São Vicente: Aberto processo crime no caso da morte de recém-nascidos – PGR

​O procurador-geral da República (PGR) disse hoje, na cidade da Praia, que já está aberto um processo crime no caso dos seis recém-nascidos que faleceram inesperadamente no espaço de duas semanas no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

“Há já um processo aberto em São Vicente, porque as pessoas apresentaram queixa, há uma denúncia pública e esperamos que o relatório deste caso conste no processo”, informou Luís José Landim aos jornalistas à margem da formação de magistrados sobre investigação de cibercrimes e provas digitais. No entanto esclareceu que ainda não foi apresentado o relatório deste caso, uma vez que, conforme apontou, o que foi divulgado foi um comunicado. “Há um relatório, só que o que foi apresentado na comunicação social foi apenas um comunicado, que é mais um resumo”, esclareceu o procurador-geral da República. O inquérito à morte dos seis recém-nascidos no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, segundo uma comissão criada para o efeito, apontou que os bebés morreram por causa de uma infecção generalizada, denominada “sepses neonatal tardia”. O caso foi noticiado a 13 de Maio pelo jornal Mindelinsite, que indicou que os recém-nascidos faleceram inesperadamente no espaço de duas semanas no Hospital Baptista de Sousa, que assume três óbitos, e também abriu uma investigação para apurar as causas. A 16 do mesmo mês, o Ministério da Saúde, através de um despacho da ministra da Saúde, mandou instaurar um inquérito para averiguações sobre as mortes dos bebês.

