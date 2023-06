​Resultados do inquérito à morte de recém-nascidos no HBS divulgados na próxima semana

Os resultados do inquérito à morte de recém-nascidos no Hospital Baptista de Sousa deverão ser divulgados na segunda-feira. Informação avançada hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na tomada de posse do novo Conselho de Administração, liderado por Helena Rebelo Rodrigues.

Segundo o chefe de governo, o processo de responsabilização será despoletado depois da apresentação do relatório. “Queria aqui informar que o relatório será apresentado publicamente na segunda-feira, pela equipa que fez o inquérito e o processo de responsabilização será despoletado após a apresentação do relatório. Quero dizer que a responsabilização não significa necessariamente culpabilização, mas o sistema cresce e melhora quando as responsabilidades são assacadas”, afirmou. Ulisses Correia e Silva apontou para a necessidade de assegurar a confiança das pessoas na infraestrutura hospitalar. “O Hospital Baptista de Sousa tem que ser e parecer como uma instituição de confiança para as pessoas. Se já é, tem que ser mais ainda. Um dos sectores que são críticos na relação de confiança é o sector de Saúde e temos que fazer o máximo para que, existindo casos, situações menos boas, devem ser apurados, inquiridos e as decisões devem ser tomadas, mas que a instituição, no seu todo, permaneça como confiada. Isto depende muito daquilo que é o trabalho de todos”, sublinhou. A nova Administração do HBS é presidida por Helena Rebelo Rodrigues, que sucede no cargo a Ana Brito. Nair Chantre Silva Santos Lucas, directora clínica, Vera Lúcia Lopes Monteiro, terceira vogal e enfermeira superintendente, Aristides Manuel Ramos, terceiro vogal executivo e administrador, e Paulo Jorge Semedo Miranda Freire, quarto vogal, completam a equipa. A recém-empossada PCA do HBS assegurou “o empenho” na procura de explicações para a morte dos bebés no serviço de Neonatalogia do Hospital. “A cada uma das mães, pais e respectivas famílias que perderam os seus filhos à nascença ou com poucos dias de vida, queremos dirigir uma palavra sentida. Estejam cientes que a direcção ora empossada empenhar-se-á na procura de explicação desses óbitos, assim como das respostas que se impõem”, garantiu. Nas últimas semanas, foi notícia a morte de sete recém-nascidos no serviço de neonatologia do Hospital Baptista de Sousa. A sequência de casos e a circunstância das mortes foram questionadas pela população.

