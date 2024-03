Piroga dá à costa na ilha de São Vicente e autoridades apontam cinco mortes e cinco sobreviventes

​Uma piroga foi encontrada na manhã de hoje nas imediações de uma praia na localidade do Calhau, São Vicente, e as autoridades indicam que se depararam com cinco cadáveres, um dos quais na encosta, e cinco sobreviventes a bordo.

Conforme relatado pela Inforpress, o comandante dos bombeiros municipais informou que os cinco sobreviventes foram prontamente encaminhados para o Hospital Baptista de Sousa. As autoridades já estão conduzindo a investigação e espera-se que em breve haja mais desenvolvimentos sobre o caso.

