Dia Mundial de Sangue: Hospital Baptista de Sousa tem mais de mil doadores regulares por ano

Dados avançados pela presidente do Conselho de Administração do Hospital Baptista de Sousa (HBS)

Helena Rebelo falava à imprensa durante as celebrações do Dia Mundial do Doador de Sangue, organizada pelo HBS, na praça Dom Luís, sob o lema “Doe Sangue, Doe esperança: juntos salvamos vidas”.

“Ostentamos orgulhosamente que temos dádiva voluntária de sangue desde 2008. Portanto, naturalmente, temos doadores regulares a fazer dádiva ao longo do ano. Nunca registamos ruptura de estoque e através do Banco de Sangue conseguimos apoiar várias estruturas de saúde no território nacional”, destacou.

Questionada sobre a ideia da Associação Humanitária de Doadores de Sangue de São Vicente em criar um estatuto de doadores para incentivar a doação e facilitar a interacção com infraestruturas, Helena Rebelo diz que a ideia tem total apoio da direcção do HBS.

“Temos incentivado, ao longo dos anos, a criação da Associação de Dadores de São Vicente, de forma organizada, para poder trabalhar institucionalmente no Hospital Baptista de Sousa. Então, registamos com grande satisfação, que há poucos dias conseguiram formalizá-lo e hoje estamos a divulgá-la publicamente e tentar angariar mais e mais associados”, afirmou.

O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado anualmente a 14 de Junho desde 2004, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A data é uma oportunidade para celebrar e agradecer aos doadores voluntários de todo o mundo por doarem o seu sangue e é um momento oportuno para tomar medidas para alcançar o acesso universal a transfusões de sangue seguras.