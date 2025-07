Nova Maternidade e Pediatria do HBS inaugurada no dia 22 de Julho

​A nova Maternidade e Pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, vai ser inaugurada na terça-feira, 22, para a entrada em funcionamento do edifício orçado em cerca de 1,2 milhões de contos.

De acordo com informações do próprio hospital, a cerimónia de inauguração vai ser presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que em Abril último anunciou a entrada em funcionamento da estrutura no mês de Julho, após uma visita ao edifício na altura em fase de acabamento.

Trata-se de uma obra construída de raiz, pelo Governo da China, com quatro pisos, uma área de 5.768 metros quadrados e com uma capacidade para 125 camas, e que, conforme o chefe de executivo, vai dar respostas a diversas valências.

Isto porque o novo hospital materno-infantil, como Ulisses Correia e Silva o prefere designar, alberga cerca de dez serviços, nomeadamente, Urgência de Maternidade, Urgência de Pediatria, Ambulatório, Pediatria, Internamento, Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria.

Ainda oferece os serviços para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, Ginecologia e Obstetrícia, Bloco Operatório com duas salas para cirurgias, Banco de Leite e salas de parto.

No que se refere à zona técnica, esta inclui cave, central de oxigénio, central de ar comprimido, posto de transformação e gerador de emergência.

Este é um investimento de 1,2 milhões de contos cabo-verdianos, fruto da cooperação entre o Governo de Cabo Verde e o Governo da China, e visa ampliar e melhorar os serviços de saúde destinados às mulheres e crianças e promover "um atendimento de qualidade, mais acessível e humanizado".

A nova Maternidade e Pediatria do Hospital Baptista de Sousa, conforme o Governo, foi concebida com foco nas pessoas, especialmente mulheres e crianças, e tem como objectivo melhorar significativamente as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Por outra via, pretende oferecer “um serviço de elevada qualidade”, enquadrado no Sistema Nacional de Saúde, em São Vicente e em toda a região norte do país.