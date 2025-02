São Vicente: Vítimas mortais em acidente tinham entre 15 e 17 anos. Seis dos oito feridos já tiveram alta

​As três vítimas mortais do acidente de viação ocorrido na tarde deste domingo em Chã de Marinha, São Vicente, tinham idades entre 15 e 17 anos. Seis dos oito feridos já receberam alta. Duas raparigas, que continuam internadas, encontram-se estáveis. O condutor do veículo foi detido, tem carta de condução e não estava sob efeito de álcool, confirmaram hoje as autoridades locais.

Em conferência de imprensa, a directora clínica do Hospital Baptista de Sousa, Nair Santos, garantiu que todos os feridos, quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino, são menores de 20 anos. Duas jovens permanecem internadas, mas em situação clínica estável.

“Os seis que tiveram alta hoje apresentavam ferimentos ligeiros. A que foi para o bloco ontem teve um traumatismo craniano e lesões maxilofaciais, mas está estável. Não faleceu nenhum paciente aqui”, explica.

A mesma fonte confirmou que, das três vítimas mortais no local do acidente, duas eram do sexo feminino e uma do sexo masculino.

De acordo com o porta-voz da Polícia Nacional em São Vicente, o subcomissário Elvis Leite, o condutor tem 19 anos e encontra-se detido. Sem gravar entrevista, o responsável policial garantiu à imprensa que o indivíduo tem carta de condução e não estava sob efeito de álcool.

O acidente ocorreu após as cinco da tarde deste domingo, envolvendo uma viatura pick-up de cabine dupla. O carro embateu na parede lateral de uma casa antes de colidir com um poste de electricidade, a poucos metros à frente, seguido de capotamento.

O veículo transportava 11 pessoas, das quais três faleceram no local.

No local estiveram presentes a Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, os Bombeiros Municipais e a Delegacia de Saúde. Dois corpos foram levantados por volta das 19h15. O último foi retirado por volta das 20h, altura em que a viatura envolvida no acidente também foi retirada da estrada.

Segundo os dados recolhidos no local pela Rádio Morabeza, o excesso de velocidade poderá ter sido a causa do acidente, embora essa informação não tenha sido confirmada pelas autoridades.